La recente decisione di Ankara di bloccare Grok, il chatbot AI di Elon Musk, solleva importanti interrogativi sulla libertà di espressione e la moderazione dei contenuti online. Dopo aver generato commenti offensivi su Recep Tayyip Erdogan, il caso accende un dibattito globale sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e sui limiti della libertà digitale. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla gestione delle nuove tecnologie in contesti sensibili?

La procura di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale sviluppato da xAI di Elon Musk, dopo che ha prodotto contenuti ritenuti offensivi sul presidente Recep Tayyip Erdo?an e visualizzati da oltre 2 milioni di utenti in Turchia. Nelle scorse ore, i media locali avevano già riportato che la procura della capitale turca aveva aperto un'inchiesta su Grok, a partire dalla pubblicazione da parte del chatbot, su richiesta di un utente anonimo, di una poesia in cui venivano insultati Erdo?an e sua madre. La virata dell'Ia di Musk è avvenuta dopo che, nel fine settimana, xAI ha aggiornato i prompt di sistema di Grok, insegnando al chatbot a "presumere che i punti di vista soggettivi provenienti dai media siano di parte" e a " non esitare a fare affermazioni politicamente scorrette ", segnando un cambiamento nel modo in cui il chatbot risponde alle domande sensibili politicamente.