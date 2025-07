WWE | NXT prepara lo scontro finale La Famiglia di Tony D’angelo si sfida in un Triple Threat Match

L’attesa si fa sempre più intensa nel mondo di NXT, dove la famiglia di Tony D’Angelo si prepara a vivere il suo momento decisivo. L’episodio dell’8 luglio ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, e ora si avvicina lo scontro finale che promette emozioni forti. Tra alleanze in bilico e rivalità esplosive, il prossimo episodio ci terrà con il fiato sospeso: Tony D’Angelo, Luca e Stacks si sfideranno in un triple threat imperdibile.

L'episodio dell'8 luglio di NXT è stato ricco di sorprese, e la compagnia ha ora diversi sviluppi su cui puntare. Il prossimo episodio includerà un vero e proprio scontro finale. Durante un segmento nel backstage, Rizzo ha convocato Luca, Stacks e Tony D per un incontro. Dopo aver ripercorso alcuni eventi del passato, ha rivelato di aver parlato con Ava e di aver organizzato un match per la prossima settimana: Tony D'Angelo, Luca e Stacks si affronteranno in un Triple Threat Match. Stacks, da campione dell'Heritage Cup, ha subito chiarito che sarà lui a uscire vincitore.