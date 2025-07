Wired Next Fest Trentino 2025 i primi nomi di chi ci sarà

Dal 3 al 5 ottobre a Rovereto si accenderà il Wired Next Fest Trentino 2025, un evento imperdibile che riunisce menti brillanti e innovatori da tutto il mondo. Tra i primi nomi annunciati: Nello Cristianini, Giada Pistilli, Alfio Quarteroni, Patrizia Mirigliani, Loretta Napoleoni, Immanuel Casto e Alessandro Ciacci. Un’occasione unica per esplorare il futuro tra tecnologia, etica, cultura e intrattenimento. Non perdere questa straordinaria vetrina di idee e creatività!

