Wimbledon è l' ora di Sinner-Shelton | chi è l’americano avversario di Jannik

È il giorno tanto atteso: Jannik Sinner affronta i quarti di Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis mondiale. Dopo un infortunio al gomito che ha messo in dubbio la sua forma, l'italiano si prepara a sfidare l’americano Ben Shelton in un match decisivo. La tensione è palpabile, ma la determinazione di Sinner resta intatta. Riuscirà a superare questa sfida e proseguire il cammino verso la gloria?

È arrivato il gran giorno dei quarti di finale di Wimbledon per il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, che arriva alla sfida contro l'americano Ben Shelton con più dubbi che certezze. Il problema al gomito rimediato nella gara contro il bulgaro Dimitrov vinta per ritiro dell'avversario lo ha costretto a un blando allenamento al chiuso per una mezz'oretta con il suo staff anche se la risonanza magnetica non avrebbe evidenziato problemi di una certa gravità. Chi è Shelton. Nato nel 2002, l'americano è l'attuale numero 10 del mondo ed è un mancino, caratteristica che da sola potrebbe dare fastidio al nostro Jannik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, è l'ora di Sinner-Shelton: chi è l’americano avversario di Jannik

