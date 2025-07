WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare il supporto alle GIF

WhatsApp Beta si rinnova per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e fluida, introducendo miglioramenti nel supporto alle GIF. La versione 2.25.20.11, rilasciata nelle ultime ore, porta con sé funzionalità ottimizzate che renderanno le vostre chat più vivaci e dinamiche. Scoprite tutte le novità di questa versione sperimentale e preparatevi a comunicare in modo più espressivo e immediato!

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.20.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare il supporto alle GIF

