weah e baggio incontro tra leggende al mondiale per club

Un incontro tra leggende che ha riacceso la passione e i ricordi di un calcio senza tempo, unendo generazioni di tifosi e lasciando un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

Grandi sorrisi e complicità tra George Weah e Roberto Baggio, protagonisti di un caloroso incontro negli Stati Uniti, dove è in corso il Mondiale per Club. I due ex fuoriclasse si sono ritrovati a margine della manifestazione internazionale, condividendo momenti di allegria e ricordi dei tempi d'oro del calcio italiano. Un incontro che ha fatto emozionare tifosi e appassionati, riportando alla mente una delle epoche più iconiche del nostro campionato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it