Von der Leyen | Sui dazi Usa misure senza precedenti ma linea Ue è chiara e ferma

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 Da febbraio "gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70 per cento del commercio totale dell'Ue. La portata di queste misure è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara. Saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il dibattito sulle conclusioni del Consiglio Ue avvenuto a fine giugno, al Parlamento Ue di Strasburgo. "Per questo motivo stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione statunitense per raggiungere un accordo. Ho avuto un proficuo scambio di idee con il presidente Usa, Donald Trump, all'inizio di questa settimana per contribuire a far progredire le cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it