Von der Leyen | Serve una vera politica economica estera e una difesa comune

Ursula von der Leyen invita l'Europa a uscire dall'ombra, sottolineando l'importanza di una politica economica estera forte e di una difesa comune. Solo così il Vecchio Continente può affermarsi come protagonista nel palcoscenico globale, assumendosi le sue responsabilità condivise. È giunto il momento di costruire insieme un futuro in cui la solidarietà e la strategia siano al centro delle scelte europee.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 "Sulla geoeconomia e sulla necessità per l'Europa di costruire una vera politica economica estera. E parlerò di difesa. Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità condivisa", così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Von der Leyen: Serve una vera politica economica estera e una difesa comune

