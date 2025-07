Violenza sessuale sulle nipotine | emessa la condanna per il nonno orco

Un triste episodio scuote Montemarano, dove un anziano è stato condannato a dieci anni di carcere per violenza sessuale sulle sue nipotine di 10 e 12 anni. La sentenza, emessa dal GUP del tribunale locale, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro gli abusi e la tutela delle vittime più vulnerabili. È fondamentale continuare a sensibilizzare e rafforzare le misure di prevenzione per proteggere i nostri bambini.

MONTEMARANO. Un uomo anziano è stato condannato, in primo grado, a dieci anni di reclusione. Le accuse riguardano violenza sessuale commessa ai danni di due nipotine, rispettivamente di dodici e dieci anni. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare (GUP) del tribunale di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

