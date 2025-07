Villaricca vertice sulla TARI 2025 | il Sindaco Gaudieri annuncia task force contro l’evasione fiscale

Villaricca si prepara a un cambio di passo nella gestione della TARI 2025, con il sindaco Gaudieri che annuncia una task force dedicata a combattere l’evasione fiscale. L’incontro del 8 luglio presso la Casa Comunale ha riunito amministratori e rappresentanti locali per affrontare le sfide dei commercianti e garantire trasparenza. Un passo deciso verso un futuro più equo e sostenibile: ecco cosa aspettarsi dal nuovo vertice.

Si è tenuto l’8 luglio 2025, presso la Casa Comunale di Villaricca, un importante incontro tra il Sindaco Francesco Gaudieri, il rappresentante di Confesercenti Rosario D’Aniello e il Consigliere della Camera di Commercio di Napoli Marco Cacciapuoti. Al centro del confronto, le problematiche legate alla nuova tariffa TARI 2025 e l’impatto sui commercianti locali. Villaricca, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, vertice sulla TARI 2025: il Sindaco Gaudieri annuncia task force contro l’evasione fiscale

