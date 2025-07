Villaggio turistico nella provincia di Taranto | stop alla ristorazione per uso improprio dell’acqua

Scoperta shock in un villaggio turistico nella provincia di Taranto: i controlli dei Carabinieri del N.A.S. hanno svelato un uso improprio dell’acqua destinata alla ristorazione, portando alla sospensione delle attività . Un richiamo forte all’importanza di rispettare norme e regole nel settore turistico, per garantire la sicurezza e il bene di tutti. La situazione evidenzia quanto sia fondamentale vigilare costantemente sulla qualità e sull’etica operativa delle strutture ricettive, affinché episodi come questi non si ripetano.

Tarantini Time Quotidiano Brutta sorpresa per una struttura turistica del tarantino, finita nel mirino dei controlli dei Carabinieri del N.A.S. di Taranto nell’ambito della campagna estiva “Estate tranquilla 2025”. L’operazione, disposta dal Comando per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute, ha portato alla luce una situazione tutt’altro che regolare. Durante un’ispezione in un villaggio turistico, i militari hanno scoperto che il servizio di ristorazione – comprensivo di bar, pizzeria e ristorante – utilizzava acqua proveniente da un pozzo artesiano, immagazzinata in serbatoi in PVC. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Villaggio turistico nella provincia di Taranto: stop alla ristorazione per uso improprio dell’acqua

In questa notizia si parla di: villaggio - turistico - taranto - ristorazione

