Vigili del Fuoco parte da Frosinone la nuova gestione delle Sale Operative

I Vigili del Fuoco di Frosinone introducono "SO115-Web", il nuovo sistema gestionale delle sale operative, rivoluzionando l’efficienza e la tempestività delle risposte di emergenza. Dopo un intenso periodo di formazione, il 7 luglio 2025 ha segnato il debutto sperimentale di questa innovazione tecnologica, destinata a migliorare le operazioni e garantire una risposta ancora più rapida e coordinata in tutta la provincia.

Il 7 luglio 2025 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dopo un periodo di formazione del personale, è entrato in esercizio in via sperimentale il nuovo sistema gestionale delle sale operative dei Vigili del Fuoco, "SO115-Web". Il progetto, che reingegnerizza in tecnologia web. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - frosinone - sale

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

? VIGILI DEL FUOCO: DA FROSINONE UNA NUOVA TECNOLOGIA DI GESTIONE... È stato il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone ha dare il via alla sperimentazione del “SO115-Web”, il nuovo sistema di gestione delle sale operative del Corpo Naz Vai su Facebook

Elevata sicurezza cibernetica, affidabilità e flessibilità nella gestione dei carichi di lavoro, è partita dal comando di Frosinone la sperimentazione di "SO115-Web", il nuovo sistema di gestione delle sale operative dei #vigilidelfuoco. Il progetto, avviato nel 2022, Vai su X

Vigili del Fuoco, parte da Frosinone la nuova gestione delle Sale Operative; Vigili del fuoco. Novità nella gestione delle sale operative; Vvf Frosinone. Primi in Tecnologia.

Vigili del Fuoco, parte da Frosinone la nuova gestione delle Sale Operative - Il 7 luglio 2025 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dopo un periodo di formazione del personale, è entrato in esercizio in ... Come scrive msn.com

Vigili del fuoco, nuovo sistema di gestione delle sale operative: la sperimentazione nazionale parte da Frosinone - Il 7 luglio scorso, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dopo un periodo di formazione del personale, è entrato in esercizio in via sperimentale il nuovo sistema gestionale delle sale ... Lo riporta informazione.it