Viaggio nella letteratura del Sud Italia tra luoghi celebri e scrigni di memorie familiari

Preparatevi a un viaggio unico tra le meraviglie della letteratura del Sud Italia, tra paesaggi iconici e memorie di famiglia custodite con affetto. Domenica 13 luglio, le "merende d'artista" tornano al Centro culturale "L'ortica", questa volta immergendosi nelle storie meridionali con Miria Bovino e il suo evocativo racconto "Stranieri d'agosto". Un appuntamento imperdibile per lasciarsi affascinare dai racconti che svelano l'anima profonda del Sud.

Domenica 13 luglio tornano le "merende d'artista" al Centro culturale "L'ortica". Per l'occasione la rassegna si sposta nel sud d'Italia con i racconti di: Miria Bovino che in "Stranieri d'agosto" rievoca il ricordo d'infanzia di una vacanza a Sternatia, paese del leccese parte della Grecia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: italia - viaggio - letteratura - luoghi

‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria - Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio.

Appuntamento con Melania G. Mazzucco – un viaggio tra cinema, memoria e libertà con una delle voci più autorevoli della letteratura italiana. Nel suo ultimo romanzo Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne (Einaudi, 2024), Mazzucco riporta alla luce la fi Vai su Facebook

Viaggio nella letteratura del Sud Italia tra luoghi celebri e scrigni di memorie familiari; La scienza nascosta nei luoghi d'Italia; Leggere i siti del patrimonio mondiale UNESCO in Italia. Esperienze di viaggio tra arte, natura e letteratura.

Viaggi letterari in Italia: 7 itinerari sorprendenti per lettori erranti - Scopri 7 itinerari sorprendenti in Italia per gli amanti della lettura. Riporta libreriamo.it

Turismo letterario in Italia: i luoghi di poeti e scrittori da visitare in estate - Metropolitan Magazine - L’Italia e il turismo letterario viaggiano di pari passo, non solo perché la penisola ha dato i natali a celebri scrittori e poeti, ma anche perché molti luoghi letterari italiani si ritrovano in ... Scrive metropolitanmagazine.it