Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 12 | 25

Ben ritrovati con l'aggiornamento di Astral Infomobilità: il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 9 luglio 2025, alle ore 12:25, vi segnaliamo alcune criticità sulle autostrade. Tra Roma Est e lo svincolo per l'Aurelia in direzione Teramo si registrano code a causa di lavori, mentre sulla A1 Roma Sud lo svincolo di Torrenova è chiuso fino al 15 luglio. Restate con noi per tutte le novità sulla viabilità regionale.

