Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 11 | 25

Ben tornati su Astral Infomobilità, il servizio di aggiornamenti sul traffico della Regione Lazio. Oggi, alle 11:25 del 09/07/2025, vi guidiamo attraverso le principali criticità sulle autostrade: code e lavori in corso sulla A12 Roma-Tarquinia, A24 Roma-Teramo e chiusure sulla A1 Roma Sud. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio i vostri spostamenti e garantire un viaggio più sicuro e fluido.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade causa lavori Ci sono code per un km in A12 Roma Tarquinia Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Tarquinia è sempre per lavori code anche in A24 roma-teramo tra Roma Est e lo svincolo per l'auto sole in direzione Teramo sulla A1 diramazione Roma Sud segnaliamo invece la chiusura dello svincolo di Torrenova in entrata Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tra Ardeatina e del male in esterna si rallenta tra Laurentina e Appia usciamo dell'anello cittadino su via Appia permangono code per il precedente sinistro nel comune di Velletri all'altezza di via della caranella e-code a sud della capitale per un incidente su via Ostiense a via di Acilia e via di Malafede in entrambi i sensi di marcia spostiamo su via Pontina rimosso il sinistro all'altezza di Castel di Decima rallentamenti tra Spinaceto lo svincolo per il raccordo In quest'ultima direzione Passiamo al trasporto ferroviario per lavori nella stazione di Roma Ostiense i treni della fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Viterbo fl5 Roma Civitavecchia subiranno variazioni previsto servizio bus sostitutivo tra Roma Termini e Roma Aurelia età Roma Termini e Fiumicino aeroporto da Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it