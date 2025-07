Via Mariti | finisce in carcere l’ingegnere che progettò la trave

La tragica tragedia di via Mariti, che ha spezzato cinque vite innocentemente sul lavoro, si fa ancora più grave con la notizia dell’arresto dell’ingegnere Carlo Melchiorre. Responsabile della progettazione della trave crollata nel cantiere Esselunga, Melchiorre ora si trova dietro le sbarre, complicando un caso che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza in edilizia e la responsabilità professionale. La vicenda si sviluppa nel contesto di un’indagine giudiziaria che non può essere sottovalutata.

Finisce in carcere Carlo Melchiorre l’ingegnere che avrebbe progettato, per conto della Rdb Ita, la trave crollata nel cantiere Esselunga di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 sono morti cinque operai. Una decisione, questa, avvenuta a seguito di un’ordinanza stabilita dal gip del tribunale di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

