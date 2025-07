Vandali in azione al Borgo Bello imbrattati con scritte i muri di via del Castellano e piazza Giordano Bruno

Un'onda di vandalismo sconvolge il Borgo Bello: muri imbrattati con scritte anticlericali e simboli di violenza, minacciando il patrimonio culturale e religioso della zona. Le azioni di questa notte, con vernice spray verde e messaggi incendiari, scuotono la comunità e richiedono un intervento immediato per difendere i valori di rispetto e convivenza. È fondamentale rafforzare l’attenzione e le misure di sicurezza…

Vandali in azione al Borgo Bello, imbrattati i muri, con scritte anticlericali, di via del Castellano e di piazza Giordano Bruno. Vernice spray verde per inneggiare alla violenza contro la religione, per invogliare a bruciare le chiese con i sacerdoti all’interno. “Fuori la chiesa dalle mie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

