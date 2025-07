valutiamo azioni legali arcigay attacca lo chef stellato

Un episodio che ha scatenato un'ondata di polemiche e dibattiti: l'annuncio di uno chef stellato, Paolo Cappuccio, che escludeva specificamente alcune categorie, tra cui persone LGBTQ+. La sua richiesta, ora cancellata, ha acceso discussioni sui social, coinvolgendo anche associazioni e politici. Ma cosa ci insegna questa vicenda sul rispetto e la lotta contro ogni forma di discriminazione? √ą il momento di riflettere e agire per un futuro pi√Ļ inclusivo.

Il post √® stato cancellato ma le polemiche, al contrario, continuano ad animare i social, la poltica e ora anche le associazioni lgbtq. Paolo Cappuccio, chef napoletano con una carriera di 35 anni alle spalle e diverse stelle Michelin, cercava personale per un hotel in Val di Fassa. Il motivo dell‚Äôindignazione √® presto detto: nel suo annuncio escludeva letteralmente ‚Äúpersone con problemi con il proprio orientamento sessuale, comunisti e fancazzisti‚ÄĚ. Una dichiarazione forte che ha scatenato la reazione di tantissimi utenti. Ora per√≤ a farsi sentire √® l ‚ÄôArcigay che sta valutando di passare per vie legali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it