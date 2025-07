Valmontone Summer Vibes

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Valmontone Summer Vibes! Ogni giovedì, dal 10 luglio al 7 agosto 2025, la piazza principale di Valmontone Outlet si trasformerà in un palcoscenico all’aperto ricco di musica, risate e divertimento. Un evento imperdibile per tutta la famiglia, che renderà le serate estive piene di energia e magia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria atmosfera sotto le stelle!

Tutti i giovedì dal 10 luglio al 7 agosto 2025 la piazza principale del Valmontone Outlet, al calar del sole, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con “Valmontone Summer Vibes”, il nuovo festival estivo che porterà sul palco concerti live, show comici e serate di intrattenimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Valmontone Summer Vibes; Da Anna Tatangelo alla Zelig night: musica, spettacoli e comicità al Valmontone outlet.

