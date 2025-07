Val Gardena tornello a pagamento sul Seceda | la protesta di un contadino contro l’overtourism

La Valle Gardena si anima con un gesto simbolico: un contadino ha installato un tornello a pagamento al Seceda, per contestare l'overtourism che sta devastando le Dolomiti. Questo atto radicale mette in luce una realtà crescente: il turismo di massa sta compromettendo il fragile equilibrio ambientale e culturale delle nostre meraviglie alpine. È un grido d’allarme che ci invita a riflettere su come preservare le nostre destinazioni più preziose.

L’ overtourism non colpisce soltanto le grandi città d’arte come Venezia, ma anche le aree montane delle Dolomiti. Un contadino della Val Gardena, in protesta contro il sovraffollamento turistico ed esasperato per i danni causati dagli innumerevoli visitatori che calpestano il prato e lasciano in giro i rifiuti, ha installato un tornello a pagamento all’ingresso del sentiero sul Seceda che porta a un punto panoramico dal quale si possono fotografare le famose vette dolomitiche Odle. L’iniziativa è stata bloccata dalla Provincia perché il sentiero si trova all’interno del Parco naturale Puez Odle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Val Gardena, tornello a pagamento sul Seceda: la protesta di un contadino contro l’overtourism

