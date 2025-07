Uno sciame d'api ferisce decine di persone 3 sono gravi | perché hanno attaccato gli umani

Uno sciame di api, scatenato dall’aggressione di vespe, ha trasformato una tranquilla domenica nel centro di Aurillac, in Francia, in un incubo per decine di cittadini. Con 24 feriti e tre in gravi condizioni, l’episodio solleva domande sulla gestione degli alveari urbani e sui rischi legati alla convivenza con questi insetti. Scopriamo insieme cosa è successo e come prevenire simili incidenti in futuro.

Domenica 6 luglio uno sciame d’api ha attaccato i passanti nel centro di Aurillac, in Francia, ferendo almeno 24 persone. Le api provenivano da un alveare installato da anni su un hotel e probabilmente la loro reazione è stata causata da alcune vespe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Intero quartiere attaccato da uno sciame d'api, in 37 finiscono in ospedale: “Mio figlio punto 15 volte” - Fanpage.it - Uno sciame d’api ha attaccato i cittadini di un piccolo centro in Uruguay mandando in ospedale 37 persone. Scrive fanpage.it