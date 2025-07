Una ragazza e il suo sogno il film stasera in tv | trama e cast

Stasera in TV, non perdere "Una ragazza e il suo sogno", una commedia brillante che mescola romanticismo e humor. Segui la storia di un’adolescente americana, fervente sostenitrice della libertà , che scopre di avere un padre aristocratico inglese in corsa per il Parlamento. Un incontro tra mondi diversi che darà vita a situazioni ironiche e toccanti. Preparati a ridere, emozionarti e scoprire come i sogni possano diventare realtà .

Cosa succede quando un’adolescente americana, che fa della libertĂ il suo credo, scopre che il padre che non ha mai conosciuto è in realtĂ un aristocratico inglese in corsa per il Parlamento? Il risultato è "Una ragazza e il suo sogno", commedia brillante e leggera con Amanda Bynes e Colin Firth. 🔗 Leggi su Today.it

Suspicious minds, film del 2023 diretto da Emiliano Corapi e uscito al cinema lo scorso novembre, e' disponibile da oggi su #ParamountPlusItalia. TRAMA: Quando un uomo e una ragazza rimangono bloccati in un ascensore di un hotel, nei rispettivi partner fu Vai su Facebook

