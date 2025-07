Una Messa e una fiaccolata in onore del Brigadiere capo Carlo Legrottaglie e delle vittime del dovere

Francavilla Fontana si unisce nel lutto e nella memoria, con una toccante iniziativa dedicata al brigadiere capo Carlo Legrottaglie e alle vittime del dovere. La città si prepara a vivere momenti di commozione e riflessione attraverso una Santa messa e una fiaccolata dal titolo “In cammino per Carlo”, che si terranno sabato 12 luglio. Un gesto di riconoscenza e rispetto che rafforza il senso di comunità e gratitudine verso chi ha sacrificato la vita per la sicurezza di tutti.

"Gli ultimi giorni di servizio di un dipendente pubblico, di solito, sono giorni di saluti, di pacche sulle spalle, di bilanci e di preparativi per una nuova vita. Per il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, purtroppo quel giorno è stato diverso. Non è rimasto in ufficio a s

