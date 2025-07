Un nuovo ente per le tasse locali L' idea del governo per l' Agenzia delle Entrate

Credo sia il momento di fare una svolta significativa nel sistema tributario italiano, introducendo un nuovo ente dedicato alle tasse locali che possa garantire maggiore efficienza e trasparenza. Con l’obiettivo di completare il quadro normativo entro il primo trimestre 2026 e avviare la riforma dal 2027, il governo si impegna a rafforzare l’autonomia fiscale delle regioni e dei comuni, promuovendo un federalismo più equilibrato e sostenibile per il futuro del nostro Paese.

"Allo stato attuale si prevede che il quadro normativo per l’attuazione del federalismo fiscale possa essere completato, con la pubblicazione e l’entrata in vigore dei relativi atti, entro il primo trimestre 2026, mentre la riforma si applicherĂ a partire dal 2027". Ne è convinto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che oggi ha parlato durante un'audizione della commissione sul Federalismo Fiscale. "Credo sia il momento di fare una discussione aperta e matura sulla riscossione", ha detto il ministro dell'Economia sottolineando che "adesso abbiamo tra chi funziona benissimo e chi non funziona affatto e questo non va bene perchĂ© crea una discriminazione tra cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un nuovo ente per le tasse locali". L'idea del governo per l'Agenzia delle Entrate

VIDEO | La denuncia del gruppo Pettinari: "Pagate dal Comune 114 ditte che all'ente devono 373mila euro di tasse" - Un'ironia amara emerge dalla denuncia di Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo: il Comune paga 114 fornitori con debiti fiscali per oltre 373mila euro.

