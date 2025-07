Ucciso nel casolare sotto gli occhi della compagna | il killer è in carcere

In un drammatico intreccio di violenza e giustizia, la fuga di Umberto D'Angelo si è conclusa dopo appena tre giorni, con l'arresto che ha riportato la calma in una comunità scossa dal tragico omicidio di Catalin Ionita. La scena si è svolta sotto gli occhi sconvolti della compagna della vittima, lasciando tutti con il fiato sospeso. La vicenda segna un capitolo cruciale nella lotta contro la criminalità locale, dimostrando che nessuno può sfuggire alla legge per sempre.

È durata solo tre giorni la 'latitanza' di Umberto D'Angelo, 65enne di Aversa responsabile dell'omicidio di Catalin Ionita, 45enne rumeno trovato senza vita nel tardo pomeriggio di sabato 5 luglio in un casolare abbandonato situato in un’area periferica tra viale della Libertà e viale Europa, ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casolare - ucciso - sotto - occhi

Ucciso a colpi di arma da fuoco, cadavere in un casolare diroccato - Un episodio drammatico scuote Aversa. Un uomo di 45 anni, romeno, Catalin Ionita, è stato barbaramente ucciso a colpi di arma da fuoco in un casolare abbandonato tra viale della Libertà e viale Europa.

Funerali vietati a Nicola Mirti, il 18enne ucciso a Varcaturo domenica scorsa. I parenti hanno manifestato all’esterno della Questura di #Napoli in via Medina bloccando il traffico. Momenti di tensione con la Polizia in tenuta antisommossa Vai su Facebook

Aversa, senzatetto ucciso a colpi di pistola in un casolare abbandonato; Vincenzia Saracino, gli ultimi minuti di vita: la bici e 150 telecamere al setaccio per scoprire chi l’ha ucci; Picchiato a sangue per aver messo un like sui social a una ragazza: 17enne operato alla testa.

Ucciso a coltellate sotto gli occhi dei passanti - il Giornale - Ucciso a coltellate sotto gli occhi dei passanti Crollato a terra è morto dissanguato dopo pochi istanti. Come scrive ilgiornale.it

Agguato ad Afragola, ucciso nel suo negozio Pasquale Buono: freddato sotto gli occhi dei genitori - Il Mattino - Particolarmente efferato quello portato a segno ad Afragola, dove è stato ucciso sotto gli occhi dei genitori Pasquale Buono, 42 anni, che seppure incensurato, era ritenuto da polizia e ... Segnala ilmattino.it