Ucciso con 3 colpi di pistola | scovato il presunto killer

Dopo un’intensa caccia all’uomo, il presunto killer, nascosto in una cavità sotto la sua stessa casa ad Aversa, è stato finalmente catturato. La sua fuga, che aveva suscitato grande sconforto nella comunità, si è conclusa con successo grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine di Aversa e Caserta. Un colpo duro alla criminalità locale, che dimostra come la giustizia possa prevalere anche nei momenti più difficili.

Si era nascosto in una cavità scavata nel tufo, proprio sotto la sua abitazione ad Aversa, nel tentativo di sfuggire alla cattura. Ma la fuga è durata poco: gli uomini del Commissariato di Aversa, con il supporto dei colleghi di Caserta, sono riusciti a rintracciare e arrestare il principale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

