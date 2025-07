Tutto fatto per Beukema | affare da 32 milioni contratto fino al 2030

Il mercato del Napoli si infiamma: è tutto fatto per l’arrivo di Sam Beukema, il difensore olandese che con un affare da 32 milioni di euro sigla un contratto fino al 2030. Un investimento importante che sottolinea la volontà del club di rinforzare la rosa e puntare in alto. L’accordo è ormai cosa fatta: ora, non resta che attendere l’annuncio ufficiale e scoprire come il nuovo colpo si integrerà nella squadra.

Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Tutto fatto per Beukema: affare da 32 milioni, contratto fino al 2030

In questa notizia si parla di: beukema - tutto - fatto - affare

Tutto su Ndoye: Conte rilancia l’assalto all’esterno del Bologna, occhi anche su Beukema - Il calciomercato si infiamma con il Napoli che punta deciso su Dan Ndoye del Bologna, mentre Conte prepara un’offerta per rafforzare l’attacco esterno.

"Affare fatto e confermato! Sam Beukema dal Bologna al Napoli. Contratto fino al 2030 (3 milioni di euro all'anno)". Un grande colpo per rendere ancora più forti gli azzurri di Conte. Vai su Facebook

MERCATO - Schira: "Beukema al Napoli, affare fatto, contratto fino al 2030, ecco le cifre" https://ift.tt/keFWdtf Vai su X

Beukema è del Napoli, Schira: Contratto fino al 2030: affare fatto; Calciomercato - Schira conferma: Affare fatto, Beukema dal Bologna al Napoli; Napoli, Conte alza il muro: Beukema a un passo, affare fatto per Lang.

Tutto fatto per Beukema: affare da 32 milioni, contratto fino al 2030 - Tutto fatto per Beukema: affare da 32 milioni, contratto fino al 2030 Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo forzazzurri.net

Napoli, affare fatto per Beukema. Operazione da 47 milioni complessivi, Marchetti: “Impossibile che possa saltare” - Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli ... Da dailynews24.it