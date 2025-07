Tutte le novità dei Palinsesti Mediaset 2025 2026

Le novità dei palinsesti Mediaset per il 2025-2026 si presentano come un vero e proprio mosaico di incertezze e sorprese. La mobilità del palinsesto sembra sfuggire di mano, con poche date definite e molte ipotesi di programmazione. Mentre la partenza di Striscia a novembre appare certa, la durata rimane un mistero. Una cosa è certa: il futuro televisivo di Mediaset è tutto da scoprire, tra aspettative e nuove sfide.

