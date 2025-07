Trump-Putin spunta l’audio choc | Se provi a farlo ti bombardiamo

Un audio inedito diffuso dalla CNN scuote il panorama politico internazionale: si tratta di una conversazione privata tra Trump e Putin, risalente al 2024, in cui l’ex presidente americano minaccia, con parole dure, eventuali azioni militari. Il frammento rivela dettagli sconvolgenti sul rapporto tra i due leader e solleva nuovi interrogativi sulla sicurezza globale. In un mondo già complesso, questa rivelazione potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un audio inedito diffuso dalla CNN ha riportato l'attenzione internazionale sul ruolo di Donald Trump nella gestione dei rapporti con Vladimir Putin. La registrazione, risalente al 2024, mostra l'ex presidente statunitense descrivere dettagliatamente una conversazione privata con il leader russo, avvenuta durante un evento di raccolta fondi per la campagna presidenziale. In questo contesto, Trump avrebbe dichiarato senza esitazione: "Se entrate in Ucraina, bombarderò Mosca. Non ho scelta". Questa frase, secondo quanto raccontato dallo stesso Trump, avrebbe suscitato scetticismo in Putin, ma anche un certo timore: "Non ti credo", mi ha detto.

