A Milano si riaccendono i riflettori sul caso di truffa INPS, con l'interrogatorio di Dimitri Kunz, compagno di Daniela Santanchè. L'udienza preliminare coinvolge anche altri protagonisti, tra cui un collaboratore esterno e le società Visibilia. Le questioni aperte e le accuse di truffa aggravata legate alla cassa integrazione durante il Covid pongono nuovi interrogativi sulla trasparenza e le responsabilità delle parti coinvolte. La vicenda si sta dipanando tra sviluppi sorprendenti e colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori chiarimenti.

Con l'interrogatorio di Dimitri Kunz, compagno di Daniela Santanchè, è ripresa a Milano l'udienza preliminare in cui i due rispondono, con Paolo Concordia, un collaboratore esterno, di truffa aggravata ai danni dell'Inps, nel procedimento con al centro la cassa integrazione nel periodo Covid per i dipendenti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria (le due società sono imputate a loro volta). Dopo aver sciolto alcune questioni sollevate dalle difese, e relative al capo di imputazione contestato a Kunz, in tarda mattinata ha preso il via l'esame dell'imprenditore davanti al gup Tiziana Gueli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Truffa Inps, interrogato il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz

