Trovato morto in strada nel Messinese arrestato il padre sospettato di avergli sparato in testa

Il tragico episodio avvolge il Messinese in un clima di sgomento: un uomo di 63 anni, Sebastiano Pirri, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il proprio figlio di 41 anni, Angelo. La vicenda si è consumata nelle campagne di Pace del Mela, lasciando la comunità sbigottita. Secondo le indagini, il padre avrebbe agito con premeditazione, portando alla luce una storia drammatica e complessa, che ora solleva molte domande sulla violenza familiare e sulla sicurezza.

È stato arrestato Sebastiano Pirri, 63 anni, per l’omicidio volontario aggravato del figlio Angelo, 41enne. Quest’ultimo era stato trovato senza vita lo scorso 6 giugno nelle campagne di Pace del Mela, in provincia di Messina. Il padre della vittima è finito in custodia cautelare in carcere anche per porto e detenzione abusiva di arma da fuoco. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 63enne sarebbe andato a Pace del Mela insieme al figlio la sera del 3 giugno. Qui lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa. La ricostruzione. La vittima avrebbe provato a fuggire lanciandosi a piedi in una stradina sterrata, a quel punto sarebbe stato raggiunto da un colpo fatale. 🔗 Leggi su Open.online