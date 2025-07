Troppo caldo | a Milano 317 morti in più per le temperature estreme

troppo caldo a Milano abbia causato una drammatica escalation di vittime, con 317 morti, pari a circa 249 in più rispetto alla media. Uno studio congiunto dell’Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine rivela come il riscaldamento globale stia intensificando eventi estremi, sottolineando l’urgenza di azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico e proteggere le vite umane. È fondamentale comprendere e agire tempestivamente su questa crisi crescente.

Uno studio congiunto dell’Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, presentato nelle scorse ore, ha analizzato l’impatto del cambiamento climatico sull’ondata di calore verificatasi in Europa tra il 23 giugno e il 2 luglio, evidenziando come il riscaldamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: troppo - caldo - milano - morti

Temperature troppo alte ad aprile 2025, caldo oltre i limiti dell’Accordo di Parigi - Aprile 2025 ha segnato un drammatico aumento delle temperature, superando i limiti stabiliti dall'accordo di Parigi.

(? Federico Berni e Matteo Castagnoli) Il caldo africano. Le piogge monsoniche. L’allerta maltempo continua. Domenica pomeriggio, come da previsioni, la perturbazione ha raggiunto la Lombardia. Intorno alle 17, a Milano, i primi scrosci accompagnati da f Vai su Facebook

Troppo caldo: a Milano 317 morti in più per le temperature estreme; Di caldo si muore, lo studio: In meno di 10 giorni 500 decessi solo tra Roma e Milano; Il caldo triplica i decessi: 500 morti a Roma e Milano in meno di 10 giorni.

Caldo killer, morti triplicati in una settimana. A Roma e Milano 500 vittime - Uno studio dell’Imperial College London ha preso in considerazione i decessi dovuti alle temperature estreme registrati nella settimana dal 23 giugno al 2 luglio. Secondo quotidiano.net

Il caldo triplica i decessi: 500 morti a Roma e Milano in meno di 10 giorni - L’uso di combustibili fossili ha aumentato le temperature dell'ondata fino a 4°C in ... Da repubblica.it