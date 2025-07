treviglio raccolta segnalazioni danni dopo il nubifragio del 5 luglio

Treviglio si mobilita dopo il devastante nubifragio del 5 luglio, avviando una raccolta ufficiale di segnalazioni sui danni subiti da cittadini e attività. Questa iniziativa è fondamentale per valutare l’entità del disastro e pianificare interventi concreti. Si invitano tutti i residenti e le imprese a condividere prontamente le proprie esperienze, affinché l’amministrazione possa agire con tempestività e determinazione per il ripristino della normalità.

Treviglio. Dopo i violenti eventi atmosferici che nei giorni scorsi hanno flagellato la Bassa, in particolar modo la città di Treviglio, il Comune ha avviato una ricognizione dei danni subiti da cittadini, attività produttive e di servizio. L’obiettivo è raccogliere in modo puntuale le segnalazioni per poter valutare l’entità complessiva dei danni privati e predisporre, se necessario, eventuali richieste a livello superiore. “Si invitano tutti i soggetti interessati a trasmettere una segnalazione, corredata da copia del documento d’identità, entro le 12 di venerdì 11 luglio” si legge nell’avviso firmato dal sindaco Juri Imeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it