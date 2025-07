Tredicenne in bici si scontra con uno scooter | intubato e in prognosi riservata

Una notte drammatica a Casoria: un ragazzo di appena 13 anni, in sella alla sua bici elettrica, è stato coinvolto in un grave incidente con uno scooter. L'impatto ha provocato ferite gravissime al giovane, ora ricoverato in prognosi riservata e intubato. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma la tragedia scuote la comunità locale, che si stringe nel dolore e nell’attesa di ulteriori aggiornamenti.

Questa notte, poco dopo le 23, un 13enne di Casoria è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il minore si sarebbe scontrato con un uomo in scooter, in via dell’Indipendenza. Il centauro, poi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

