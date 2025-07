Tre ambi e un terno | colpo da 19mila euro al Lotto

Un colpo da record al Lotto porta 19.375 euro nelle tasche di un fortunato giocatore di Casagiove. La Dea bendata sorride ancora al casertano, che ha centrato tre ambi e un terno in una ricevitoria su via Nazionale Appia, lasciando tutti senza parole. Questa vincita straordinaria dimostra che la fortuna può bussare proprio quando meno te l'aspetti, trasformando un semplice colpo in un sogno diventato realtà .

La Dea bendata bacia ancora il casertano. Nel concorso del Lotto di martedì 8 luglio, come riportato da Agipronews, a Casagiove è stata centrata una vincita da 19.375 euro. La combinazione fortunata è stata giocata in una ricevitoria su via Nazionale Appia: centrati tre ambi e un terno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

