Trasporti Schlein | bonus per gli studenti fino a 300 euro l’anno

Il Pd lancia una proposta che mira a facilitare la mobilità dei giovani tra i 14 e i 24 anni, offrendo un bonus fino a 300 euro all’anno. Un aiuto concreto per studenti e ragazze e ragazzi, che potranno così muoversi più facilmente tra scuola, università e lavoro. Questa misura rappresenta un passo importante per incentivare l’accesso alle opportunità di formazione e crescita. Da qui parte una campagna…

Roma, 9 lug. (askanews) – Il Pd propone un bonus per agevolare la “mobilità degli studenti” tra i 14 e i 24 anni. Durante una conferenza stampa nella sede del partito i democratici hanno illustrato la proposta che prevede un aiuto di 250 euro l’anno, che può arrivare a 300 euro “se il percorso richiede l’uso di più mezzi di trasporto”. La misura è rivolta ai giovani con Isee familiare non superiore ai 30mila euro. “Da qui parte una campagna nazionale”, ha spiegato la segretaria Elly Schlein. “La proposta ha due obiettivi – ha insistito la segretaria – sostenere le famiglie e costruire una cultura della mobilità sostenibile attraverso l’uso del trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bonus cultura diventa da 1000 euro ma arriva lo stop: tra poco fine delle domande - Il bonus cultura, in aumento a 1000 euro, si avvicina alla scadenza per le domande. Questo sostegno economico rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani, incentivandoli ad investire in esperienze culturali e formative.

