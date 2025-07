Traffico Roma del 09-07-2025 ore 11 | 30

Se vi state preparando a muovervi per Roma il 9 luglio 2025 alle 11:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico. La situazione odierna registra rallentamenti significativi e code in diverse zone cruciali della città, tra cui il raccordo e alcune arterie principali come la Salaria, Tiburtina e Appia. Restate con noi su Roma infomobilità per le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio gli imprevisti di oggi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico concesso sul raccordo dallo svincolo Pontina uscita 26 in direzione Appia per un incidente con feriti rallentamenti sulla A24 da raccordo la tangenziale est sulla rallentamenti tra il raccordo a Tor di Quinto in direzione centro code sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe in direzione tangenziale rallentamenti sulla Tiburtina dal raccordo in direzione 100 traffico congestionato sulla Pontina verso il centro code sulla via del mare in direzione aeroporto Fiumicino tra via di Decima e il raccordo segnaliamo che domani e venerdì la Colombo sarà chiusa all'altezza dell'EUR per la conferenza dell'Ucraina divieti di sosta Giada oggi pomeriggio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - direzione - raccordo

