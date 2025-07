Torna nel fine settimana la Festa de l’Unità di Meldola al circolo di San Colombano

Preparati a vivere un fine settimana all’insegna della convivialità e del gusto! Torna la Festa de L’Unità di Meldola, da venerdì a domenica al Circolo di San Colombano, in collaborazione con il Circolo Pd di Cusercoli-Civitella. Con spettacoli, musica e un ricco stand gastronomico, questa festa è l’occasione perfetta per divertirsi e condividere momenti speciali con amici e famiglia. Non mancate, vi aspettiamo per un weekend indimenticabile!

Torna nel prossimo weekend la Festa de L’Unità di Meldola da venerdì a domenica al Circolo di San Colombano (Strada San Colombano Centro 28), in collaborazione con il Circolo Pd di Cusercoli-Civitella. Tutte le sere dalle ore 19 lo stand gastronomico proporrà cocktail bar, menù di pizza e griglia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

FESTA DE L'UNITÀ 2025 11-12-13 Luglio al Circolo di San Colombano torna la Festa de L'Unità del circolo Pd di Meldola in collaborazione con il circolo Pd di Cusercoli e Civitella.

