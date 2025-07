Torna la targa dedicata a Giogiò Cutolo

tua memoria, torna a brillare per ricordare il talento e la vita di Giovanbattista Cutolo. Questa mattina alle 10:30, in piazza Municipio, si terrà la cerimonia di ripristino della targa, simbolo di rispetto e speranza. Un momento importante per onorare la sua memoria e riflettere sulla fragilità della giovinezza. Un gesto che ci invita a custodire i valori di solidarietà e rispetto nella nostra comunità.

Questa mattina, alle 10:30 in piazza Municipio, sarà ripristinata la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso ad agosto 2023 da un sedicenne, nel corso di una lite alla quale era estraneo. La targa che lo ritrae mentre suona il corno, apposta nel luogo della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vandalizzata la targa per Giogiò Cutolo, la madre: "Lui immortale, se ne facciano una ragione" - In un gesto di profonda commozione, Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista "Giogiò" Cutolo, esprime fierezza e determinazione di fronte alla vandalizzazione della sua targa.

