Torna a Grottaglie la Mietitura del grano all’antica

Torna a Grottaglie la magica “Mietitura del Grano”, un’esperienza che riporta indietro nel tempo le tradizioni più autentiche e gioiose dell’agricoltura. Nata due anni fa dall’idea di Maria Teresa Marangi e Roberto Guarini, questa festa celebra il duro lavoro dei contadini e il trionfo della natura. Un evento imperdibile per riscoprire radici profonde e vivere un giorno di festa e condivisione. La “Mietitura del Grano” si terrà, ...

Tarantini Time Quotidiano Ritorna a Grottaglie la “Mietitura del grano”, la grande festa che, nata due anni addietro nell’ambito del progetto “Azioni di Menti” da un’idea della progettista Maria Teresa Marangi e di Roberto Guarini, intende far ritornare indietro nei secoli i partecipanti, quando la mietitura era il momento gioioso in cui gli agricoltori ricevevano il premio di un anno di duro lavoro nei campi. La “Mietitura del Grano” si terrà, con ingresso libero e gratuito (info. 3892486252), a partire dalle ore 18.30 di venerdì 11 luglio, nella Masseria Capitolo, sulla via per Montemesola a Grottaglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it