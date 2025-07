Tirrenia rinnova via Pisorno con pannelli dedicati agli Studios

Tirrenia rende omaggio alla sua storica tradizione cinematografica con una nuova installazione lungo via Pisorno, un vero e proprio tributo alla gloriosa era degli studi cinematografici locali, precursori di Cinecittà. Questi venti pannelli illustrativi, curati dal Comune di Pisa, celebrano il passato e la cultura del cinema, trasformando un sito simbolico in un percorso emozionale tra passato e presente. Un modo per riscoprire le radici artistiche della città e valorizzare il suo patrimonio culturale.

PISA – Un tributo alla storia e alla cultura del cinema ha preso forma nella località balneare di Pisa, dove è stata inaugurata una nuova installazione commemorativa lungo via Pisorno, simbolo del passato glorioso di Tirrenia come capitale italiana del cinema, prima ancora della nascita di Cinecittà. Lungo la parete esterna degli ex studi Cosmopolitan, oggi in disuso, sono stati collocati venti pannelli illustrati, curati dal Comune di Pisa, che raccontano con immagini e testi il periodo d’oro degli studi cinematografici di Tirrenia, attivi tra il 1934 e il 1969. L’iniziativa si propone di rilanciare la memoria collettiva di un’epoca in cui la frazione pisana era considerata un centro nevralgico per l’industria cinematografica italiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

