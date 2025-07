Timothée Chalamet si è rasato la testa per Dune 3?

Timothée Chalamet, recentemente immortalato in Francia con un look completamente rasato, ha acceso i gossip tra i fan di Dune. La sua trasformazione sorprendente potrebbe indicare un cambio radicale nel suo ruolo di Paul Atreides, promettendo novità emozionanti nel terzo capitolo della saga. Mentre tutti si chiedono cosa riserverà il futuro, una cosa è certa: il suo nuovo look farà parlare a lungo gli appassionati di cinema e fantascienza.

Un look sospetto sfoggiato dall'attore mentre si trova in vacanza in Francia con la fidanzata Kylie Jenner farebbe sospettare un cambio radicale nell'aspetto di Paul Atreides nel nuovo lungometraggio di Dune in preparazione. Paul Atreydes di Timothée Chalamet dirà addio alla folta chioma scura per una chioma rasata in Dune 3? Ad alimentare i sospetti a sostegno di questa ipotesi sarebbero le foto diffuse da Page Six che mostrano l'attore, in vacanza in Francia con la fidanzata Kyle Jenner, con uno strano look e la testa coperta. Chalamet è stato paparazzato a St. Tropez lunedì insieme a Kyle Jenner e altri amici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it