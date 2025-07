Teschio sulla spiaggia a Chiavari le ossa potrebbero non essere di Mahmoud Abdalla | Troppo consumate

Un mistero avvolge la spiaggia di Chiavari, dove un teschio trovato tra gli sassi solleva più domande che risposte. Le ossa potrebbero non essere di Mahmoud Abdalla, il 19enne scomparso e assassinato a Sestri Levante, ma le analisi dei Ris di Parma dovranno chiarire l’enigma. Tra sospetti e supposizioni, la verità si nasconde tra le onde. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questo inquietante caso.

Saranno i Ris di Parma ad analizzare il teschio trovato in spiaggia a Chiavari, in Liguria. L'ipotesi è che le ossa possano appartenere al 19enne Mahmoud Abdalla, assassinato a Sestri Levante perché voleva cambiare lavoro e lasciare il negozio di barbieri dei due killer. Da una prima ispezione, però, i resti sarebbero troppo rovinati per essere dell'adolescente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

