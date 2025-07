Terremoto oggi | scossa di 3.6 in provincia di Modena

Oggi la terra ha tremato nel cuore dell’Emilia, scuotendo San Felice sul Panaro con una scossa di magnitudo 3.6 alle 9.43. Inizialmente si pensava a due eventi distinti, ma i sismografi hanno confermato un singolo movimento che ha fatto sentire la sua potenza a molte persone nella provincia di Modena e Bologna. Un episodio che ci ricorda quanto il nostro territorio sia vivo e sensibile ai sussulti della natura.

Bologna, 9 luglio 2025 – In un primo momento Ingv aveva segnalato ben due scosse più o meno nello stesso orario questa mattina nel Modenese e nel Bolognese. Poi i sismografi si sono riallineati alla realtà e la scossa è stata una, ma sentita da una buona fetta della popolazione. La terra ha tremato alle ore 9.43, a San Felice sul Panaro (a 5 chilometri nord est) con una magnitudo di 3.6 della scala Richter e una profondità di 10 chilometri. Sono scattate subito sui social le segnalazioni di chi ha sentito la scossa, che è stata percepita fino a Mantova. “A Finale Emilia l’abbiamo sentita”, scrive un utente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi: scossa di 3.6 in provincia di Modena

