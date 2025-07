Terremoto in Emilia | scossa di magnitudo 3.6 avvertita nel modenese

Torna a tremare la terra in Emilia, riportando alla memoria ricordi dolorosi e preoccupazioni. Questa mattina, alle 9:45, una scossa di magnitudo 3.6 ha scosso il Modenese, con epicentro vicino a San Felice sul Panaro. Per fortuna, non si registrano danni a persone o cose, ma l’evento ci ricorda quanto sia fragile questa terra. Rimanete vigili e informati, perché la sicurezza resta la priorità assoluta.

Torna a tremare la terra in Emilia. Questa mattina intorno alle 9.45 una scossa è stata avvertita nel Modenese, con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro. Con una profonditĂ di 10 Km e magnitudo di 3.6, il terremoto è stato leggermente avvertito da alcuni cittadini tra Mirandola e Concordia ma non risultano segnalati danni a cose o persone. La zona è la stessa del terremoto che il 20 maggio 2012 provocò venti vittime e circa 13 miliardi di danni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Emilia: scossa di magnitudo 3.6 avvertita nel modenese

Terremoto oggi in Emilia Romagna: trema la terra in provincia di Forlì-Cesena - Oggi, la terra ha tremato ancora in Emilia Romagna, con una scossa di magnitudo 2.6 a Forlimpopoli. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la preparazione sismica nelle nostre vite quotidiane.

