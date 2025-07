Terremoto in Emilia la scossa sentita anche nel Bolognese

La terra torna a tremare in Emilia Romagna: oggi, 9 luglio, alle 9.43, una scossa di terremoto ha colpito le province di Modena e Bologna, con epicentro vicino a San Felice sul Panaro. La popolazione si √® risvegliata ancora una volta sotto shock, ricordando quanto questa regione sia fragile e forte al tempo stesso. √ą fondamentale rimanere informati e preparati.

Terremoto oggi in Emilia Romagna: trema la terra in provincia di Forlì-Cesena - Oggi, la terra ha tremato ancora in Emilia Romagna, con una scossa di magnitudo 2.6 a Forlimpopoli. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la preparazione sismica nelle nostre vite quotidiane.

