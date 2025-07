Terremoto in Emilia del 9 luglio 2025 | la faglia e le cause intervista all' esperto

Il terremoto di magnitudo 3.6 che ha colpito l’Emilia il 9 luglio 2025 e si è fatto sentire anche in Veneto e Lombardia, ci ricorda quanto il nostro territorio sia dinamico e soggetto a continue trasformazioni. Intervistiamo l’esperto Antolini, presidente dell’Ordine dei geologi regionale, per scoprire le cause di questo fenomeno e comprendere meglio i rischi e le strategie di prevenzione. Entriamo nel cuore delle scosse che modellano il nostro paesaggio e la nostra vita.

Scossa di magnitudo 3.6 nel Modenese sentita anche in Veneto e Lombardia. Antolini, presidente dell'Ordine dei geologi regionale: "L'Appennino è in continua evoluzione, il territorio è per sua natura complesso e vivace".

In questa notizia si parla di: terremoto - emilia - luglio - faglia

