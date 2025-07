Terremoto di magnitudo 3.6 avvertito a Modena e provincia | epicentro a San Felice sul Panaro

Un terremoto di magnitudo 3.6 ha scuotuto questa mattina Modena e la sua provincia, con epicentro a San Felice sul Panaro. La scossa, avvertita chiaramente intorno alle 9.43, ha suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità. Mentre le prime verifiche sono in corso, è fondamentale restare informati e prepararsi a eventuali altre repliche. La sicurezza di tutti dipende dalla nostra prontezza e attenzione.

Una scossa di terremoto √® stata avvertita¬†oggi, 9 luglio, intorno alle ore 9.43¬†circa, in Modena e in diversi comuni della provincia. Il sisma ha avuto una magnitudo 3.6, secondo i primi rilevamenti dell‚ÄôINGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), L'epicentro sarebbe ¬†avvenuto nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

