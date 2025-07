Telese Terme | oltre 70mila euro ai commercianti del Distretto del Commercio

Telese Terme si distingue ancora una volta come esempio di vitalità e collaborazione: il Comune annuncia con entusiasmo l’ammissione di tutti i commercianti aderenti al progetto del Distretto del Commercio all’elenco dei beneficiari del contributo regionale. Un traguardo importante che porta nelle casse delle attività locali oltre 70mila euro, variabili da 4.000 a 24.000 euro per ciascun impiegato, un sostegno concreto per rafforzare il commercio e l’economia del territorio.

Il Comune di Telese Terme annuncia l’ammissione ufficiale di tutti i commercianti telesini, che hanno aderito al progetto del Distretto del Commercio, all’elenco dei beneficiari del contributo promosso dalla Regione Campania. Un risultato concreto, che si traduce in oltre 70mila euro complessivi destinati alle attività commerciali del territorio, con importi riconosciuti che variano dai 4.000 ai 24.000 euro per ciascun beneficiario, in base alla tipologia di attività e agli investimenti dichiarati. Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha dichiarato: “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva di tutti i nove Comuni coinvolti nel Distretto del Commercio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

