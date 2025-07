Teatro popolare Joan Thiele Giorgio Poi al Men Go e poi mostre | gli eventi

Oggi, 9 luglio, l'Aretino si anima di cultura e divertimento con spettacoli teatrali popolari, incontri con artisti come Joan Thiele e Giorgio, oltre a mostre e eventi imperdibili. Un'occasione unica per immergersi nelle tradizioni e scoprire le novità del territorio. Vuoi condividere il tuo evento? Scrivi a [email protected] o inseriscilo autonomamente nel nostro calendario. Non perdere l'opportunità di vivere appieno questa giornata ricca di emozioni.

